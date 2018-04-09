В России готовятся к испытанию гиперзвукового аппарата

В Москве на уникальных стендах Центрального института авиационного моторостроение имени И.П.Баранова (ЦИАМ) прошли испытания гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя на водородном топливе, — сообщают российские СМИ.

Испытания показали, что двигатель способен работать при скорости воздушного потока 7,4 чисел Маха — девять тысяч километров в час и боле — до двенадцати чисел Маха, достигая при этом космического пространства.

Таким образом, летательные аппараты с гиперзвуковыми двигателями за пару часов могут достичь любой точки планеты через выход в космос.

В создании нового двигателя принимают участие научно-исследовательские центры России, ЕС и Австралии. В 2019 году планируется начать лётные испытания гиперзвуковых двигателей, а первые полёты сверхзвуковых аппаратов могут начаться в 2020 году.