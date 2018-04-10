СМИ: гражданка Молдовы бросилась под колеса поезда в Москве

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Гражданка Молдовы погибла в Москве под колесами поезда.

Как сообщают во вторник российские СМИ, трагедия произошла в понедельник на станции метро "Менделеевская". Женщина упала на железнодорожные пути и оказалась под колесами прибывающего электропоезда. После того, как было снято напряжение на путях, женщину вытащили оттуда, но было уже поздно — от полученных травм она скончалась.

В Молдове самоубийств в три раза больше, чем убийств >>>

Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшествия, которые подтвердили, что женщина упала на пути сама.

Погибшей — 45 лет.

Одна из версий, отрабатываемых следствием, — самоубийство.