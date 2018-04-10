Шаманов: "дело Скрипалей" разваливается на глазах

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Резонансное "дело Скрипалей" разваливается на глазах, по нему начинают уничтожать улики, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

"Нельзя не сказать о том, что нашумевшее "дело Скрипалей" сегодня разваливается на глазах, начали уничтожать улики, и, несмотря на то, что мы поставили ультиматум, никто не отвечает, и никто не реагирует", — сказал Шаманов, которого цитирует РИА Новости.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.