Песков: Россия не согласна с версией ряда стран о якобы химоружии в Сирии

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Россия выступает за объективное расследование заявления о якобы наличии в Сирии химического оружия и не согласна с версией об этом ряда западных стран. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация — весьма напряженная вокруг Сирии. Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химоружия там. Россия категорически с этим не согласна и выступает за беспристрастное расследование перед тем, как выносить вердикты", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что российский лидер пока не планирует прямых контактов с президентом Франции, а также главами других стран, которые ранее заявляли о своей готовности нанести удар по Сирии в ответ на применение химического оружия в этой стране.

© AFP 2018/ Nicholas Kamm Трамп рассматривает возможность нанесения более мощного удара по Сирии

Отвечая на вопрос журналиста о возможности таких контактов в ближайшее время, он сказал: "Нет, таких контактов сейчас в планах нет".

Ранее американскому лидеру Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

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Трамп со своими советниками обсудил возможность нанесения более мощного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс.

При этом в Белом доме полагают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск, поэтому проработка вариантов мер со стороны Вашингтона предусматривает сценарий более развёрнутой и длительной операции.

Как отмечается, одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.