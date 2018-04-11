Названа дата инаугурации Владимира Путина

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, заявил, что нынешний отчет о работе кабмина РФ станет последним для нынешнего его состава, поскольку 7 мая, после инаугурации президента, правительство сложит полномочия.

"Отчет правительства — это обычно подведение итогов работы за год, но с учетом того, что это особый отчет, о чем я сказал, сегодня, наверное, недостаточно говорить только об этом. Страна выбрала президента, 7 мая после вступления в должность, в соответствии с конституцией правительство сложит свои полномочия, поэтому это — последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были", — заявил Дмитрий Медведев, слова которого цитирует РИА Новости.

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Дату принесения президентской присяги Владимиром Путиным подтвердил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.