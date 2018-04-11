Косачев: послание Трампа к России ужасает своим легкомыслием

Российский сенатор Константин Косачев заявил, что позиция президента США по применению силового варианта в Сирии - это повод для серьезного обсуждения на Совете Безопасности ООН.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Готовность США применить в Сирии силу на абсолютно фейковом основании — повод для серьезного разговора в Совете Безопасности ООН, а также на других международных площадках. С таким заявлением выступил член Совета Федерации России Константин Косачев.

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Ранее Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару Соединенных Штатов по Сирии новым вооружением. Комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, американский президент заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

"Бодрое послание президента США Трампа к России, честно говоря, ужасает именно своим демонстративным легкомыслием — действительно страшно, когда понимаешь, в руках каких людей находится самый большой в истории военный арсенал на планете. А готовность его применить на абсолютно фейковом основании — тем более повод для серьезного разговора в Совбезе ООН и на всех других международных площадках", — написал Косачев в соцсети Facebook.

По его словам, речь идет об атаке на суверенное государство, о действиях, подпадающих под общепринятое определение агрессии.

"Даже союзники США, включая весьма легко обращающуюся с доказательствами Великобританию, на каком-то этапе "притормозили", понимая, чем грозит ракетная атака по такому сомнительному и не расследованному поводу, как "шоу белых касок" в Сирии", — добавил он.

Косачев подчеркнул, что данный факт не смущает Вашингтон, что наводит на мысль о том, что "атака является реальной причиной, а не следствием событий в Сирии".

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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды.