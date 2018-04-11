Химия американских эмоций - к чему готовится мир

Перейдет ли Дональд Трамп от слов к делам - что думают эксперты, и как реагирует Москва.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к удару Соединенных Штатов по Сирии новым вооружением. Комментируя возможность того, что Россия будет сбивать американские ракеты в Сирии, американский лидер заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

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"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут — хорошие, новые и "умные"…", — написал Трамп в Twitter.

"Достойный" предлог

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Но Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

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Напомним, что в ходе заседания Совбеза ООН Россия заблокировала американский проект резолюции о расследовании химических атак (в котором вина априори возложена на Дамаск), а взвешенный российский документ не получил достаточной поддержки участников. Несмотря на отсутствие доказательств применения химоружия в Сирии, президент США Дональд Трамп заявил, что у его страны есть много вариантов военного ответа.

Ответить готовы

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что "умные ракеты" должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны. Она предположила, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

Истинные причины демарша

По мнению эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, эскалация на сирийском направлении очевидна, причем процесс идет под различными надуманными предлогами.

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"Американцы терпят поражение в Сирии — не в военном смысле, а в смысле выработки стратегии. Теперь они объявили, что готовят удар по Ирану, что 14 мая все решится, Трамп объявит о своем решении по иранской ядерной сделке, а вот сейчас — очередные обвинения в адрес России и ее союзников в использовании в Сирии химоружия, и под этим предлогом американцы якобы готовятся нанести военный удар", — отметил он.

Заявление американского президента в эфире радио Sputnik прокомментировал журналист Армен Гаспарян.

"Президент США сделал очередное громкое заявление. Это может свидетельствовать о двух важных фактах. Первое — Трамп, видимо, решил доигрывать ситуацию в Сирии по примеру КНДР, когда самые громкие заявления делают не американские военные, не конгрессмены, не представители госдепартамента, а сам президент. Но в необходимый момент он эту историю прервал и больше к ней не возвращался. Сегодня уже мало кто вспоминает о том, что еще пару недель назад все ожидали серьезной военной конфронтации между США и КНДР. Второе — даже если Дональд Трамп решится нанести удар по Сирии, американские военные будут против, так как военные всегда против серьезной конфронтации", — заявил эксперт.

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По его словам, дальше угроз американского президента в Twitter дело не пойдет.

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Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел Валерий Осталеп уверен, что США потерпели довольно оглушительное дипломатическое поражение, когда их во всех смыслах стратегический партнер — Великобритания — даже при всей той активной роли, которую она играла в нагнетании обстановки в последнее время, отказалась поддержать позицию Штатов.

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Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к военному удару по официальному Дамаску.

"Психологически-болевой прием, который сейчас пытается применить Трамп, на мой взгляд, совершенно бессмысленный. У него есть профессиональный партнер в лице президента России, с которым такими шутки не проходят", — прокомментировал Осталеп заявление президента США.

Путин и здравый смысл

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все хаотичней, и выразил надежду, что здравый смысл все же возобладает.

"Действительно, положение дел в мире не может не вызывать беспокойства. Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл, в конце концов, возобладает и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой", — заявил Путин.