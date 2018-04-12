Гражданин Молдовы, объявленный в федеральный розыск, задержан на границе

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы, находившийся в федеральном (Россия) розыске, был задержан на границе РФ и Латвии, в Себежском районе Псковской области.
По данным российских СМИ, задержание произошло на международном автомобильном пропускном пункте "Бурачки". Именно там 55-летний мужчина хотел пешком пересечь границу.
При проверке документов вскрылся уголовный статус гражданина. Оказалось, что в Свердловской области он, угрожая водителю расправой, завладел автомобилем.
Чтобы скрыться от уголовного преследования, мужчина хотел покинуть Россию.
За это преступление задержанному грозит до семи лет лишения свободы.