Гражданин Молдовы, объявленный в федеральный розыск, задержан на границе

В Свердловской области мужчина напал на водителя автомобиля и завладел его транспортным средством.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы, находившийся в федеральном (Россия) розыске, был задержан на границе РФ и Латвии, в Себежском районе Псковской области.

По данным российских СМИ, задержание произошло на международном автомобильном пропускном пункте "Бурачки". Именно там 55-летний мужчина хотел пешком пересечь границу.

При проверке документов вскрылся уголовный статус гражданина. Оказалось, что в Свердловской области он, угрожая водителю расправой, завладел автомобилем.

Чтобы скрыться от уголовного преследования, мужчина хотел покинуть Россию.

За это преступление задержанному грозит до семи лет лишения свободы.