Российский беспилотник "Луна-25" готовят для высокой миссии в космосе

Будущее - за освоением Луны, уверены сотрудники Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина в Химках. Они пригласили корреспондента и оператора Sputnik в цех, где собирается космический аппарат "Луна-25", и рассказали о его высокой миссии.

Тимур Селиванов, Sputnik

При входе в цех команда Sputnik облачается в халаты и шапочки, как будто перед хирургической операцией. В холле застыли два специальных автомата, которые надевают и снимают бахилы.

Цех, где из готовых деталей собираются макеты космических аппаратов, огромен и похож то ли на выставку современного искусства, то ли на декорации фильма в духе "Москва-Кассиопея".

Чистоту здесь поддерживают строго, хоть вокруг стоят только "рабочие модели". Летные космические аппараты собирают в отдельной "чистой камере". Работники в ней еще внимательней следят, чтобы ни одна пылинка на изделия не попала. В невесомости весь сор может осесть на объективы камер, внутренние контакты — и аппарат придет в негодность. А ремонтировать на Луне его будет некому — ведь в НПО Лавочкина собирают космические "беспилотники".

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Аппараты, которые предназначены для посадки на другие планеты, должны быть защищены не только от пыли, но и от бактерий и микробов — чтобы не заразить чужую атмосферу.

Вода на Луне

Подходим к зоне сборки аппарата "Луна-25". Этот космический долгострой разрабатывался еще с 2005 года. Первоначально его готовили для совместного российско-индийского проекта. Потом международный проект заморозили, и теперь он полностью российский. Запуск космического аппарата планируется в 2020 году.

К Луне аппарат полетит в несколько этапов. На ракете-носителе "Луна-25" выйдет на околоземную орбиту, разгонный блок выведет его на траекторию перелета к Луне, а после этого аппарат включится и полетит сам.

Рабочие цеха сборки проверяют крепления на макете Луны-25-2 © Sputnik/ Игорь Лекаркин

Макет космического аппарата "Луна-25" © Sputnik/ Игорь Лекаркин

Сборка космического беспилотника "Луна-25" © Sputnik/ Игорь Лекаркин

В НПО имени Лавочкина в свое время собрали самый большой космический радиотелескоп © Sputnik/ Игорь Лекаркин 1 / 4 © Sputnik/ Игорь Лекаркин Рабочие цеха сборки проверяют крепления на макете Луны-25-2

О том, зачем аппарат "Луна-25" летит на Луну, и что он там будет делать, рассказывает руководитель проекта Павел Казмерчук:

"У "Луны-25" две основные задачи. Первая — это отработка мягкой посадки. Россия более сорока лет не садилась на Луну, и наши технические решения уже устарели. Вторая задача — это поиск воды и полезных ископаемых на Южном полюсе Луны. По косвенным признакам вода там есть".

На спутнике Земли не так уж много районов, где потенциально могут быть ресурсы.

Рассказ Павла Казмерчука звучит почти фантастически: вода, если она на Луне найдется, будет полезна для космонавтов будущего — и для синтеза топлива, и для обеспечения лунных баз.

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"Жизнь человечества невозможна без освоения космоса. Организацию первых научных баз на Луне мы все застанем, я уверен", — улыбается руководитель проекта "Луна-Глоб".

Опасность в космосе

Любой аппарат, над которым работают в НПО Лавочкина, — штучный товар. Здесь разрабатывалась орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-Р". Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой космический радиотелескоп. "Спектр-Р" вышел на орбиту в 2011 году, и с тех пор исправно изучает черные дыры и нейтронные звезды.

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Случайных людей в цехе быть не должно. Ответственность слишком высока: даже одна плохо закрученная гайка может привести к катастрофе. Поэтому за каждую такую гайку расписываются три человека — рабочий, который ее закрутил, его мастер, который проверил работу, и сотрудник отдела техконтроля.

Все сотрудники НПО Лавочкина чувствуют свою причастность к космической программе — даже бухгалтеры и уборщицы. А жалости, что аппараты улетают в космос без пилота, нет.

"Конечно, космонавтами в детстве хотели стать все, и я не избежал этой участи. Но сейчас я понимаю, что большую часть задач в космосе можно решать при помощи автоматики. Для человека это все еще опасное путешествие", — признается руководитель проекта "Луна-25" Павел Казмерчук.