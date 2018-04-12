Минобороны России рассекретило характеристику на Гагарина

Почти 60 лет назад летчик-испытатель Юрий Гагарин совершил полет в космос на космическом корабле "Восток-1", а в 2018 году Минобороны России документально подтвердило "каким он парнем был".

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Будущий первый космонавт Планеты Земля был обречен на героический подвиг, примерно так можно трактовать исторические документы, которые появились в четверг на сайте Минобороны России.

Двенадцатого апреля 2018 года мир отмечает 57-ю годовщину первого полета человека в космос. В 1961 году на советском корабле "Восток-1" на орбиту стартовал землянин Юрий Гагарин.

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На сайте Минобороны опубликована служебная характеристика на старшего лейтенанта Юрия Гагарина за время его пребывания в Центре подготовки космонавтов. Эта информация действительно уникальна, так как впервые официально и документально демонстрирует человечеству, каким на самом деле был первый космонавт планеты Земля.

"Рост 165 сантиметров, вес 68 килограмм. Спортсмен-разрядник по баскетболу. Интеллектуальное развитие высокое. В структуре личности преобладают общительность, оптимизм, здоровый юмор. Строевая выправка и внешний вид хорошие. Критику воспринимает правильно. Политически развит, идеологически устойчив. Предан делу партии и социалистической Родине", — указано в характеристике.

Кроме характеристики на сайте также опубликована учетно-послужная карта Гагарина. В ней указано, где он служил на самом деле и в какой должности.

А из текста приказа маршала Родиона Малиновского, тогдашнего главы Минобороны СССР, становится ясно, что руководство Советского союза уже не могло сделать шаг назад, определив кандидата для первого полета в космос в истории человечества.

"Космонавт Военно-Воздушных Сил, старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич 12 апреля 1961 года отправляется на корабле-спутнике в космическое пространство с тем, чтобы первым проложить путь человека в космос, совершить беспримерный героический подвиг и прославить на веки нашу Советскую Родину", — отмечается в приказе о присвоении Гагарину внеочередного воинского звания — "майора".

Кроме документов, опубликованы также газетные вырезки, отзывы из разных стран о подвиге Гагарина, восторженные отклики читателей со всего мира.

"Любой человек пожелал бы там остаться дольше, чем 108 минут, которые я провел на орбите", — цитирует первого космонавта планеты одно из изданий.