Захарова предложила Трампу ликвидировать химоружие США

Гонка вооружений должна быть остановлена с полной ликвидацией Вашингтоном арсенала химического оружия: об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на идею президента США Дональда Трампа прекратить гонку вооружений предложила начать этот процесс с уничтожения американского химического арсенала, передает РИА Новости.

Ранее Трамп написал в Twitter, что отношения США с Россией "сейчас хуже, чем когда-либо", и высказал идею "прекратить гонку вооружений".

"Отличная идея! Есть предложение начать с уничтожения химического оружия. Американского", — написала в ответ Захарова в своем аккаунте в Facebook.

© AFP 2018 / RAMI AL-SAYED Российские эксперты доказали - боевики применяли химоружие в Алеппо

США являются страной-участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Согласно документу, страны, заявившие о своих химических арсеналах, должны были ликвидировать их в определенные сроки, которые неоднократно продлевались.

Химия американских эмоций — к чему готовится мир>>>

Ввиду того, что три страны-обладателя (Россия, США, Ливия) не смогли завершить уничтожение к 29 апреля 2012 года, на 16-й сессии конференции государств-участников КЗХО принято решение, дающее им право самим обозначить кратчайшие сроки полного уничтожения своих запасов химического оружия. Россия полностью завершила процесс уничтожения химоружия в 2017 году. США рассчитывают сделать это к 30 сентября 2023 года.