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Смертельная находка: полицейские обнаружили 7 кг героина в автомобиле

© PIXABAY / the3cats
В России
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Сотрудникам полиции Тюмени удалось обнаружить и изъять крупную партию сильнодействующего наркотика, спрятанную злоумышленником в автомобильных дисках.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Полицейские изъяли более семи килограммов героина, которые контрабандист из Тюменской области спрятал в автомобильных дисках. Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура РФ

Гашиш,, архивное фото
© Sputnik / Андрей Стенин
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"Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Республики Таджикистан Абдумавлона Баротова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств) и частью 3 статьи 228 УК РФ (Незаконная перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенная в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подсудимый в ноябре 2017 года находился в Казахстане, оттуда он на своем автомобиле Hyundai Starex незаконным путем ввез героин на территорию России. При пересечении казахстанско-российской границы в Казанском районе Тюменской области его остановили полицейские, которым заранее было известно о том, что в данном автомобиле будут перевозить наркотические вещества.

Автомобиль был конфискован в доход государства. Баротову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Теги:
наркотрафик, преступление, героин, наркотики, Тюмень, таджикистан, Казахстан, Россия
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