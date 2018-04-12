В России могут запретить Telegram - комментарий пресс-секретаря Путина

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы начнет рассмотрение дела, от которого зависит будущее популярного в России мессенджера.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться итогов рассмотрения дела о блокировке Telegram в России, отметив, что пока не знает, чем в случае запрета можно заменить этот мессенджер, сообщает РИА Новости.

"Сейчас, насколько я понимаю, идет рассмотрение этого дела в суде. Давайте дождемся его итогов. Еще раз повторяю: закон есть закон. А чем заменить — пока не знаю. Но вы знаете, что выбор достаточно богатый", — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, будет ли лично ему удобно работать без Telegram в случае его блокировки, и каким мессенджером он его заменит.

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Таганский суд Москвы в эту пятницу, 13 апреля, начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, который привлечен к рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица, а не ответчика. Кроме того, как заинтересованное лицо к процессу привлечена ФСБ, которой Telegram по закону обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин назвал Telegram удобным мессенджером и выразил сожаление в связи с тем, что сеть могут заблокировать.

"Telegram — удобный мессенджер, быстрый, простой, я им с удовольствием пользуюсь. Будет жаль, если из-за неконструктивной позиции собственника этот мессенджер будет заблокирован в России. Придется тогда перейти на какой-нибудь другой, вариантов много", — сказал Горелкин.

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