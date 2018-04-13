Telegram попросил перенести процесс о блокировке "на разумный срок"

Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить "на разумный срок" заседание по блокировке мессенджера в России до устранения всех процессуальных нарушений, сообщил в пятницу адвокат Павел Чиков.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Таганский суд должен начать рассмотрение иска Роскомнадзора к Telegram по существу. Как заинтересованное лицо на процесс привлечена ФСБ, которой Telegram, по закону, обязан передать ключи для расшифровки сообщений пользователей.

Юристы Telegram полагают, что "неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту".

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"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения", — говорится в ходатайстве, опубликованном в Telegram-канале адвоката Павла Чикова.

По мнению юристов, "нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев".

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Чиков пояснил, что данное ходатайство было направлено в суд в четверг вечером факсом.