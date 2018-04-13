Депутат Госдумы рассказал об ответе России на санкции США

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ответные меры России на санкции Штатов повлияют на несколько стран.

"Это и Великобритания, и Франция. Это в первую очередь те страны, которые имеют определенную позицию по Сирии", — сказал Чепа РИА Новости, отвечая на вопрос о том, какие еще страны затронут ответные меры РФ на санкции США.

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Законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин.

Инициативу, по сообщению ГД, разработали в качестве ответной меры "на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и ее граждан и юридических лиц".

Сначала законопроект обсудят на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, затем его отправят депутатам в регионы, проработают еще раз с экспертами и правительством России. Только после этого проект рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

Внеочередное заседание Совета Думы планируется провести 16 апреля.