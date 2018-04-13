Мнение: Скрипалей могли отравить, а затем ввести антидот

Член экспертного совета комитета Госдумы по обороне Валерий Курочка проанализировал, чем могли быть отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Отравленный в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь не выжили бы после применения боевого отравляющего вещества без сразу же введенного антидота, заявил журналистам руководитель секции медико-биологических проблем обороны экспертного совета комитета Госдумы по обороне Валерий Курочка, которого цитирует РИА Новости.

"Я почти уверен, что к Скрипалям не могло быть применено боевое отравляющее вещество. Если бы было применено такое вещество, еще и нервно-паралитического действия, никто бы не выжил. Такие газы действуют до летального исхода в течение буквально нескольких минут. Выздоровление вообще не отмечается, если не введен антидот", — сказал Курочка.

По его словам, выздоровление возможно, если Скрипалей поразили боевыми веществами и тут же ввели антидот.

"Задача этих всяких инсинуаций — очернить Россию, сделать так, чтобы санкции ужесточились и произошло ослабление нашей экономики", — добавил Курочка.

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Ранее международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала результаты анализа вещества, которым были отравлены Скрипали. Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

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При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации. Результаты анализов, собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", — сказано в документе.

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Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ознакомилась только с выжимкой из доклада ОЗХО по отравлению в Солсбери, пока информации о полной версии нет. По ее словам, у России есть ряд вопросов к докладу, Москва не будет доверять никаким выводам, пока российские специалисты не получат доступ к материалам экспертизы.

В свою очередь, посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Россия так и не получила от британской стороны ответ на вопрос о том, производилось ли в Великобритании химическое вещество под названием "Новичок".

"Нам необходимо узнать, что значит термин "Новичок", потому что специалисты лаборатории в Портон-Дауне знают, что это значит. Нам необходимо разобраться в этом термине, прежде чем читать отчет ОЗХО", — заявил Яковенко на пресс-конференции в британской столице.