Стало известно, где будут отдыхать те, кто видел космос

Российское Федеральное агентство по туризму сообщило, что космонавты будут проходить реабилитацию и санаторное лечение на курортах Краснодарского края.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди и генеральный директор российского Центра авиакосмической медицины Михаил Потапов подписали рамочное соглашение о том, что российские космонавты будут проходить реабилитацию на курортах Кубани, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Федерального агентства России по туризму.

"В рамках достигнутых договоренностей планируется осуществлять взаимодействие минкурортов края и Центра авиакосмической медицины в вопросах медицинской реабилитации экипажей российских космонавтов. Министерство курортов будет оказывать информационную и организационную поддержку Центру для реализации мероприятий по проведению санаторно-курортного этапа реабилитации российских космонавтов на курортах Краснодарского края. Центр авиакосмической медицины намерен провести комплекс мероприятий по проведению санаторно-курортного этапа реабилитации российских космонавтов в здравницах Краснодарского края", — говорится в сообщении.

В сезон отдыха в Краснодарском крае работают почти 190 здравниц, специализирующихся на профилактике и лечении практически всех известных медицине заболеваний. Санатории, бальнеолечебницы и пансионаты работают по 500 уникальным программам по оздоровлению и лечению. Богатые ресурсы региона позволяют использовать в программах минеральные воды и лечебные грязи местного происхождения с высоким лечебным эффектом.

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Глава Ростуризма Олег Сафонов заверил, что санаторно-курортный комплекс Краснодарского края предлагает разнообразные услуги по профилактике и лечению заболеваний.

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"Высокое качество сервиса, современное медицинское оборудование и уникальные природные ресурсы позволяют с гордостью говорить о высоком потенциале региона в части развития санаторно-курортного туризма. Об этом свидетельствует и решение проводить реабилитацию российских космонавтов на курортах Краснодарского края", — сказал он.