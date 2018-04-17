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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото

Косачев дал оценку решению G7 проявить солидарность по делу Скрипаля

© Sputnik / Максим Блинов
В России
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Призыв глав МИД G7 к России ответить по "делу Скрипалей" - это проявление "солидарности" в условиях рассыпающегося расследования, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Страны "Большой семёрки" (G7) выступили с заявлением, где призвали Россию "срочно ответить на вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери". Текст документа распространило канадское внешнеполитическое ведомство. "Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Эта акция — не более чем банальная демонстрация солидарности в условиях рассыпающейся на глазах конструкции так называемых "доказательств" со стороны Великобритании", — считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, все ответы, которые Великобритания якобы до сих пор не получила, исчерпывающим образом озвучены российской стороной и доступны как руководителям "семерки", так и ОЗХО.

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В обобщенном виде они следующие: Россия не имеет и никогда не имела программы "Новичок"; Россия полностью уничтожила запасы химического оружия, и этот процесс сертифицирован ОЗХО; Россия полностью контролирует арсеналы ОМП на своей территории в строгом соответствии с международными обязательствами, сказал сенатор. "Россия не имеет никакого отношения к "делу Скрипалей". И далее по кругу, начиная с первого пункта", — отметил он.

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В то же время ни Великобритания, ни Франция, ни ОЗХО не отвечают на совершенно конкретные и составленные в соответствии с основополагающими положениями КЗХО вопросы, переданные соответствующим адресатам официально и уже долгое время остающиеся без какой-либо реакции с их стороны, сказал Косачев.

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"Семерке", если уж она хочет установить истину в этом весьма сложном и весьма важном вопросе, необходимо оказать давление прежде всего на своих же соратников, не позволяющих ОЗХО исполнить свои уставные обязанности и упрямо провоцирующих скандал вокруг России с заранее расписанными ролями и заранее заданным "результатом", — заключил Косачев.

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Теги:
"Большая семерка", Константин Косачев, Политика
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