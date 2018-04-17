Рогозин: Россия может прекратить поставку ракетных двигателей в США

Но, по словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, окончательного решения о прекращении поставок ракетных двигателей в США еще нет.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Россия прекратит поставки ракетных двигателей в США в случае принятие соответствующего решения руководством страны, однако пока такого решения нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, которого цитирует РИА Новости. © East News / UPI Photo / eyevine Санкции США против России: почему Вашингтон снова просчитался

Законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, ранее внесли в Госдуму главы фракций и спикер Вячеслав Володин. Проект, в частности, содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

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"Но можем ли мы, допустим, взять и прекратить? Можем. Вопрос только в том, что, нужно взвешивать плюсы и минусы и понимать, где чистая политика, которая может привезти к стрельбе себе в ногу, а где экономический прагматизм", — сказал Рогозин.