"Свободы слова больше, чем на Западе": в Москве проходит форум СМИ

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Четвертый Международный форум русскоязычных вещателей, который организован при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и министерства иностранных дел РФ, начал во вторник свою работу в Москве.

Форум проходит в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

"Проходящий сегодня международный Форум русскоязычных вещателей дает всем его участникам хорошую возможность наладить взаимно полезные контакты, получить новые знания и перенять опыт коллег", — сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, поддержка русскоязычных вещателей за рубежом крайне важна сегодня. "В условиях сложной геополитической обстановки и критики, которой безосновательно подвергается наша страна, развитие и поддержка русскоязычного радиовещания по всему миру является эффективным методом для развития взаимных гуманитарных связей, поддержания общего культурного пространства, продвижения за рубежом русского языка и русской культуры. При той информационной вакханалии, которая развязана западными телеканалами и изданиями, в мире остается не так много СМИ, которые доносят до зарубежной аудитории альтернативные точки зрения и официальную позицию российского государства", — добавил Левин.

В свою очередь генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев в своем выступлении отметил, что в настоящее время в РФ "диапазон свободы слова гораздо больше, чем на Западе".

"Когда Черчилль объявлял войну фашистской Германии, он сказал, что это война не против Германии, это война за человеческую цивилизацию. Это было впервые так провозглашено на Западе. И вот это моральное превосходство, с которым Черчилль изначально вступил в войну, сейчас, конечно на нашей стороне. Потому что именно Россия защищает человеческую цивилизацию и не дает какого-либо шанса разрушить и международные институты, и международные организации, и вообще мировой порядок, основанный на честности и на твердых фактах, с учетом высоких моральных принципов… Вот это моральное превосходство, которое у нас есть, — это наш очень важный ресурс, и наша задача, конечно же, его не растерять, приумножить, и это можно сделать только за счет профессиональной работы и моральной щепетильности, в том числе и профессиональной", — сказал Киселев.

Директор департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина отметила, что сегодня в мире наблюдается "полное пренебрежение к факту" — он "режиссируется" и "вбрасывается".

"Я уверена, что аудитория, оказавшись в ситуации, когда не может верить ничему, будет искать те маяки, где она может находить то, чему можно доверять, на что можно ориентироваться. И здесь, мне хочется верить, вы окажетесь теми самыми маяками, которые для аудитории в тех странах, где вы работаете, будут отправной точкой", — обратилась Ларина к участникам мероприятия.

Основными темами форума в этом году станут тенденции развития и роль русскоязычного вещания в мире, будущее подкастинга в России, актуальные политические вопросы для русскоязычного вещания за рубежом, взаимодействие русскоязычных вещателей, работающих за рубежом, и вещателей в России.