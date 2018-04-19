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Подготовка к ММКФ, архивное фото

Московский международный кинофестиваль стартует 19 апреля вечером

© Sputnik / Виталий Белоусов
В России
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Обычно ММК проходит летом, но его передвинули на весну из-за ЧМ-2018 по футболу.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Нынешний Московский международный кинофестиваль — юбилейный, 40-й по счету. Старше его только Венецианский, но тем не менее, ММКФ — событие в мире кинематографа тоже значимое.

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Обычно Московский кинофестиваль проходит летом, но в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, международное мероприятие начнет свою работу 19 апреля, всего в конкурсе участвуют 16 фильмов, из них три — российских.

По традиции на фестивале пройдет показ ретроспективных лент. в этом году зрители увидят фильмы Ингмара Бергмана и еще ряд спецпроектов. Один будет посвящен новым российским фильмам, другой — актеру Брюсу Ли. В программу вошли пять фильмов с его участием: " Путь дракона", "Большой босс", "Сирота", Игра смерти" и "Кулак ярости".

А если говорить о новинках и конкурсных работах, то на суд жюри и зрителей будут вынесены ленты режиссеров из Италии, Турции, Новой Зеландии, Казахстана, Норвегии, Франции и других стран.

Россию представят три фильма: "Спитак" Александра Котта о землетрясении в Армении, "Ню" китайского режиссера Ян Гэ о девушке из Поднебесной, которая ищет в Москве свою любовь, и "Царь-птица" Эдуарда Новикова о жизни супружеской пары в якутской тайге.

В жюри основного конкурса под председательством итальянского продюсера Паоло Дель Брокко ("Цезарь должен умереть", Чудеса") вошли немецкая актриса, лауреат премии "Золотой глобус" Настасья Кински ("Тэсс"), российский режиссер Анна Меликян ("Про любовь"), американский актер Джон Сэвидж ("Твин Пикс", "Движение вверх") и китайский режиссер Лян Цяо.

Жюри международного конкурса короткого метра возглавит почетный гость ММКФ французский актер Сами Насери, звезда фильма "Таксист".

В 2017 году 39-й Московский международный фестиваль проходил в столице с 22 по 29 июня.

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Гран-при ММКФ "Золотого святого Георгия" получил китайский фильм "Хохлатый ибис" (Yuan Shang) режиссера Ляна Цяо.

Лучшим режиссером был признан кинематографист из Турции Фикрет Рейхан за фильм "Желтая жара".

Приз за лучшую мужскую роль присудили корейскому актеру Сон Хенчу за главную роль в фильме "Обыкновенный человек" (Botongsaram). Лучшей актрисой стала Верена Альтенбергер — исполнительница главной роли в австрийской картине "Лучший из миров" (Die beste aller Welten).

Специальный приз жюри получил фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна".

Итальянский актер и режиссер, звезда сериала "Спрут" Микеле Плачидо получил почетную премию Станиславского "Верю".

Приза за вклад в мировой кинематограф был удостоен итальянский актер Франко Неро.

Приз "Серебряный Георгий" за лучший фильм документального конкурса достался картине "Опера" швейцарского режиссера Жана-Стефана Брона.

Приз за лучший короткометражный фильм получила лента "Скорая помощь" (Ambulanse) норвежского режиссера Себастиана Торнгрена Вартина.

Гран-при премии, учрежденной мэрией Москвы, в размере 50 миллионов рублей получила Анна Меликян за фильм "Про любовь". Второе место и 30 миллионов рублей достались картине Андрея Зайцева "14+", третье место (20 миллионов рублей) заняла дилогия Романа Прыгунова "Духless".

Приз жюри ФИПРЕССИ завоевала японская картина "Апрельский сон длиной в три года" (Shigatsu no nagai yume) Рютаро Накагавы. Призом жюри российской кинокритики были отмечены аргентинская лента "Симфония для Аны" (Symphony for Ana) и российский фильм "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, последний из них также получил Приз международного жюри Федерации киноклубов "Колючий взгляд".

Приз зрительских симпатий 39-го ММКФ достался комедии Владимира Котта "Карп отмороженный". 

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Теги:
кино, Московский международный кинофестиваль, Общество
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