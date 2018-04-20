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Пентагон.

Лавров: Пентагон понимает, что нельзя допустить столкновения США и России

© AFP 2018 /
В России
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Пентагон понимает недопустимость действий, провоцирующих столкновение США и России.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Пентагон понимает недопустимость действий, которые могли бы спровоцировать прямое военное столкновение России и США, заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я все-таки думаю, что и министр обороны Джеймс Мэттис, и председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США Джозеф Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США", — заявил министр, которого цитирует РИА Новости

По мнению главы российского МИДа, это "настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать, и они понимают это лучше, чем многие другие", имея в виду американских политиков.

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"Когда политики пытаются подзуживать, извините за жаргон, руководство своей страны, требуя от нее все больше и больше конфронтации, включая материальную конфронтацию, — это безответственно. Они достигают своих внутриполитических целей, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах", — отметил Лавров.

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Но эта кампания, по словам Лаврова, все-таки выдыхается, ее искусственно подпитывали "совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они сподвигнут на принятие условий дальнейшего развития отношений между странами".

"Они ведь о чем говорят? Мы хотим хороших отношений с Россией, но для этого Россия должна признать все свои грехи и все свои ошибки, то есть, исходят они из своей непогрешимости и что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава, ревизуя современный миропорядок", — считает Лавров.

По его мнению, ни Путин, ни Трамп не допустят прямого столкновения США и России.

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"Я понимаю: когда несколько столетий исторический Запад, как мы его называем, вершил все дела по своему усмотрению в мире, сейчас, когда появляются центры силы и в Азии, и в Латинской Америке да и, собственно говоря, Российская Федерация — один из важнейших игроков на мировой арене — когда им не нравится, что кто-то пытается свои интересы отстаивать. Причем отстаивать-то мы свои интересы стремимся не ультимативно, мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться, а они говорят: ну, договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всем согласны с тем, как устроен мир по-нашему. Вот, собственно говоря, в чем дело. Так что, возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие", — заявил Лавров.

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Теги:
Пентагон, столкновение, Сергей Лавров, США, Россия, Политика
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