Начальники генштабов восьми стран СНГ собрались в Казани

Военачальники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана обсудят в Казани проблемы совместной обороны.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Очередное заседание комитета начальников штабов вооруженных сил восьми стран СНГ проходит в пятницу в Казани, сообщает Минобороны России.

"Заседание пройдет под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России — первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова. Планируется участие восьми делегаций оборонных ведомств государств — участников СНГ", — говорится в сообщении.

В частности, в Казань приедут представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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"В ходе заседания участники обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке и проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности на пространстве СНГ", — уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, планируется обсудить вопросы сотрудничества в области обороны и безопасности, представляющие взаимный интерес.