Лавров: Москва хочет получить от Лондона ответы "взрослых людей"

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Признание ОЗХО того, что отравляющее вещество BZ западного производства было намеренно подмешано в пробы, порождает новые вопросы, на которые Россия хотела бы получить ответ. Об этом заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров.

© Sputnik / Григорий Сысоев Лавров: при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ

"Объясняют так, что это специально было сделано, чтобы проверить профессионализм тех, кто будет проводить этот анализ", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в ответах о лабораторных исследованиях, заказанных Лондоном, слишком много несостыковок. В частности, до сих пор неясно, почему конкретное отравляющее вещество, поиск которого британцы заказали экспертам ОЗХО, было найдено в образцах в чистом виде и в очень высокой концентрации, хотя за это время вещество должно было подвергнуться метаболизму и быть в совершенно иной консистенции. "Что говорит о том, что оно было впрыснуто в эту пробу буквально перед началом анализа", заявил Лавров.

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Глава МИД России напомнил, что параллельно в швейцарской лаборатории в городе Шпиц в пробах было обнаружено и другое отравляющее вещество — BZ, которое состоит на вооружении США, Великобритании и стран НАТО.

"Там очень много вопросов, и мы хотим просто на них получить ответ. И если то, что нам говорят про этот BZ, — правда…, ну так объясните", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ сообщил, что теперь, когда такие вопросы возникают, Россия хотела бы посмотреть первичные результаты анализов не только лаборатории в Шпице, но и остальных трех лабораторий, куда параллельно были направлены эти пробы.

Известно, что обстановка, в которой работали эксперты ОЗХО в Великобритании, не вписывается в строгие процедуры, которые предусмотрены Конвенцией по запрещению химического оружия, заметил Лавров. Вызывает сомнения и правильность отбора образцов, их соответствие стандартам, принятым ОЗХО.

"Стало известно, что эксперты ОЗХО брали пробы не согласно собственному разумению, а в тех местах, на которые указывали британцы. Не было никакого самостоятельного, независимого обследования медиками ОЗХО пациентов, то есть, все полагались исключительно на британских врачей", — сказал он.

По мнению Лаврова, секретность, которой Лондон окутал "дело Скрипалей", идет в ущерб объективности расследования и поиску виновников случившегося. Он напомнил, что точно так же были засекречены властями Великобритании и материалы по "делу Литвиненко". При этом официальный Лондон не идет на конструктивный диалог, ограничиваясь ничем не подкрепленными обвинениями.

"Мы сформулировали почти пять десятков вопросов, которые сугубо профессиональны. В ответ нам говорят: "Нет, вы сначала ответьте на наши вопросы". А у них вопрос один, вернее два: "Это Путин приказал сделать, или это вы просто потеряли контроль над своим химическим арсеналом?"

Глава МИД России подчеркнул, что химический арсенал в России был давно уничтожен, что было проверено и подтверждено ОЗХО, но этот факт не обескураживает обвинителей.

"Но мы не обвиняем. Мы задали несколько десятков вопросов. Мы хотим получить на них ответы. Причем ответы взрослых и профессиональных людей. Мы хотим профессионального разговора. Не знаю, может быть, придется ждать, когда появятся в британском правительстве профессионалы. Пока разговора не получается", — с сожалением заметил министр иностранных дел России.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в РФ и СССР.