На Камчатке ученые нашли "Жруна"

Так пользователи социальных сетей иронично назвали самого упитанного за всю историю наблюдений детеныша тюленей.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. На острове Уташуд в Южно-Камчатском заказнике пересчитали тюленей и каланов. Одним из главных объектов наблюдения ученых стали бельки (детеныши тюленей), об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Кроноцкого природного биосферного заповедника.

Этот сезон оказался благополучным для уникальной популяции ларг — пестрых нерп, выбравших своим домом остров в охраняемой акватории.

Участники исследований насчитали 43 щенка — это на десять больше, чем в прошлом году. Во время исследований на острове замечены 64 взрослые ларги, а также 16 антуров (курильских тюленей) и 23 калана (морские выдры). Последние два вида занесены в Красную книгу России.

Во время учета животных был обнаружен очень упитанный белек, практически самый массивный за всю историю наблюдений. В соцсетях его иронично прозвали "Жруном".

Работы по учету ластоногих на лежбище острова Уташуд были возобновлены в 2017 году после десятилетнего перерыва и теперь проводятся ежегодно.

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На Уташуде бельки пестрых нерп появляются на свет с конца марта до середины апреля. У самки рождается всего один детеныш, который около двух недель кормится молоком. Сразу после завершения лактации, после того, как детеныши перелиняют, они начинают самостоятельно добывать рыбу в бухте.