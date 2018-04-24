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В "России сегодня" дан старт акции "Георгиевская ленточка"

© Sputnik / Ramil Sitdikov
В России
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По многолетней традиции, первые георгиевские ленточки были розданы у стен МИА "Россия Сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Первые георгиевские ленточки ко Дню Победы появились в Москве, сообщает РИА Новости. По традиции символ уважения к исторической памяти начали раздавать у стен международного информационного агентства "Россия сегодня", журналисты которого в марте 2005 года придумали эту акцию.

Ожидается, что в этом году к акции памяти присоединятся 85 регионов России и более 70 стран мира.

Акция Георгиевская ленточка
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Автор идеи, журналист, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева отметила, что "очень важно помнить, как и почему была придумана акция "Георгиевская ленточка".

"Это был проект аполитичный и направленный на сохранение исторической памяти. И если уж акция, которую планировали как локальную и короткую, стала народной традицией, хотелось бы, чтобы не был утрачен ее изначальный смысл: осязание личной семейной истории в контексте Второй мировой войны, понимание и принятие того кода, который заложили в нас драматические события середины двадцатого века, уважение к той жертве, которую принесла практически каждая семья страны", — сказала Лосева.

На Зубовском бульваре у стен МИА "Россия Сегодня" будет открыта и выставка "Освобождение Европы", цель которой — поддержание исторической памяти. Выставка собрана из уникальных кадров, сделанных сотрудниками агентства в 1945 году.

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Специально к открытию писатель и историк, публицист МИА "Россия сегодня" Петр Романов провел для гостей авторскую экскурсию, услышать которую можно, использовав QR-код, которым оснащены экспонаты. Аудигоид до конца мая доступен для всех желающих через мобильное приложение izi.travel. В приложении собраны фотографии с текстовыми описаниями, благодаря чему информация об уникальных снимках, воссоздающих исторические события 1945 года, будет доступна и после окончания работы выставки.

Акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке "Роспатриотцентра" и "Россотрудничества". Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах агентства РИА Новости, а с 2013 года — и в МИА "Россия сегодня" при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной.

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Теги:
9 Мая, георгиевская ленточка, акция, День Победы, Победа, МИА "Россия сегодня", Наталья Лосева, Москва, Россия, Общество
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