Западные СМИ испугались российского оружия "Судного дня"

Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города: об этом сообщили британские СМИ.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города: подобное утверждение было опубликовано в СМИ Великобритании.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: Россия может использовать ядерное оружие в двух случаях

Масс-медиа Туманного Альбиона пишут о комплексе "Статус-6", который прославился в зарубежной прессе как оружие "Судного дня". Подлодке приписывают возможность переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.

По информации СМИ Великобритании, ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн, приведенное в действие вблизи прибрежной линии, может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Высота волн при этом может достигать ста метров.

Одно из британских интернет-изданий подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статуса-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения.

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Если бы взрыв произошел у берегов таких городов как Лос- Анжелес или Сан Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за морского ветра.