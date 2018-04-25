Западные СМИ испугались российского оружия "Судного дня"

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Российское ядерное оружие, размещенное на подводных беспилотниках, может разрушить целые прибрежные города: подобное утверждение было опубликовано в СМИ Великобритании.
Масс-медиа Туманного Альбиона пишут о комплексе "Статус-6", который прославился в зарубежной прессе как оружие "Судного дня". Подлодке приписывают возможность переносить боеголовки мощностью в 50 мегатонн.
По информации СМИ Великобритании, ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн, приведенное в действие вблизи прибрежной линии, может устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после землетрясения в Японии в марте 2011 года. Высота волн при этом может достигать ста метров.
Одно из британских интернет-изданий подчеркивает, что взрыв от торпеды комплекса "Статуса-6" под водой сможет поднять вверх тонны облученной морской воды и устроить катастрофический радиоактивный дождь близ зоны поражения.
Страшнее химоружия: "безрассудная Россия" загнала элиты Запада в ловушку>>>
Если бы взрыв произошел у берегов таких городов как Лос- Анжелес или Сан Диего, то разрушительный эффект от ядерных осадков оказался бы еще сильнее из-за морского ветра.