Стало известно, кто определит победителей фотоконкурса имени Стенина

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Международное жюри конкурса имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, начало отбор лучших работ 2018 года.

Возглавил жюри, в состав которого вошли представители ведущих мировых агентств, Ахмет Сел, руководитель отдела фото- и видеоновостей Агентства Анадолу, старейшего и крупнейшего в Турции.

"Как председателю жюри мне приятно видеть в его составе столь компетентных профессионалов. Уже по итогам первого дня можно сказать, что нас ждет интересная и насыщенная дискуссия при выборе лучших работ. Профессия фотожурналиста очень трудна, особенно в начале карьеры. Я рад, что конкурс Стенина и есть та площадка, которая дает молодым репортерам возможность получить поддержку, обрести уверенность в себе и продемонстрировать свой талант миру", — сказал Сел.

© Sputnik / Илья Питалев Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников

Из более 6000 снимков молодых репортеров со всего мира мэтры фотожурналистики выберут призеров в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также определят обладателя высшей награды — Гран-при.

Чтобы поддержать талантливых журналистов в начале их карьеры, призовой фонд конкурса 2018 года увеличили практически в два раза в сравнении с прошлым годом. Он составил 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации (1600, 1200 и 800 долларов соответственно). Обладатель Гран-при получит 700 тысяч рублей (более 11 тысяч долларов).

Шорт-лист с именами победителей будет опубликован 22 мая на сайте конкурса stenincontest.ru. Объявление Гран-при и вручение наград пройдет осенью 2018 года, тогда же стартует выставка лауреатов конкурса в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik – Международный информационный партнер конкурса.