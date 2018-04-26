В России создают замену мессенджеру Telegram

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Создание такого инструмента коммуникации никак не связано с блокировкой Telegram, госструктуры давно нуждались в мессенджере, и он скоро появится. Как заявил вице-министр массовых коммуникации России Алексей Волин в четверг на форуме клуба "Валдай", ни в Telegram, ни в WhatsApp, ни в Viber государственные структуры и служащие никогда не обменивались информацией ограниченного доступа.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Почему Telegram поиздевался над российской элитой

"Речь о создании защищенного мессенджера идет. Вопрос с Telegram не имеет ни малейшего отношения к идее о защищенном мессенджере, потому что защищенный мессенджер – это продукт, в котором можно было бы обмениваться, в том числе, и деликатной информацией, которая не подлежит общему пользованию", — сказал Волин, которого цитирует РИА Новости.

Нужно понимать, добавил замминистра, что сотрудники ведомств могут находиться в социальных сетях и как госслужащие, и как частные лица. И это разные вещи. По его словам, в своей частной жизни чиновники могут пользоваться теми мессенджерами, какими захотят, а для работы нужен специальный и безопасный инструмент.

Институт развития интернета еще в 2016 году начал тестирование 13 прототипов госмессенджера. Среди них были разработки Mail.ru, "Мегафона", "Ростеха", МТС и других. Тестирование продуктов проводилось в различных госорганах. Решение о создании такого сервиса было принято на фоне проблем, которые возникали у российских надзорных органов при взаимодействии с Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и другими мессенджерами. Эксперты отмечали, что ни один из этих сервисов не подходит для использования в госструктурах.