Джигарханян госпитализирован: в каком состоянии находится актер

Известный актер Армен Джигарханян уже в третий раз в 2018 году попал в больницу – друг артиста рассказал о его состоянии.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна госпитализировали. Как рассказал РИА Новости его друг Артур Согомонян, актер проходит в одной из московских больниц профилактическое обследование.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Джигарханян в критическом состоянии попал в больницу и находится в коме.

Согомонян опроверг эту информацию, пояснив, что с актером ничего критического не случилось.

"Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического, он проходит обследования и профилактику в больнице", — сказал Согомонян.

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Это уже третья госпитализация 82-летнего актера с начала года. 17 января Джигарханян был доставлен из своего театра в Москве в городскую клиническую больницу 1 им. Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз.

А 31 января Джигарханяна госпитализировали в одну из столичных больниц, откуда выписали 2 февраля.

Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".