Неожиданный поворот: почему в России заблокировали адреса "Яндекс"

Руководство компании ждет разъяснений Роскомнадзора о том, почему ряд адресов "Яндекса" попал под запрет.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. "Яндекс" ждет разъяснений Роскомнадзора по блокировке IP-адресов компании, так как попытка заблокировать Telegram неожиданно ударила по всему рунету. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждем разъяснений Роскомнадзора", — заявили в компании.

По мнению "Яндекс", "попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету". Блокировка коснулась не только мессенджера,пострадали многие ресурсы и их пользователи, отмечает РИА Новости.

"Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок", — подчеркнули в компании.

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"Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем", — заявили в "Яндекс".

Блокировка Telegram: возникли проблемы с доступом к мессенджеру>>>

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.