Актер и режиссер Армен Джигарханян может вернуться в театр уже на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Актер и режиссер Армен Джигарханян проведет в больнице несколько дней, он может вернуться в театр уже на следующей неделе, заявил его друг Артур Согомонян, которого цитирует РИА Новости.

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Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники в медицинских кругах о том, что актер экстренно госпитализирован и находится в коме.

"Врачи рекомендовали госпитализацию. Первые исследование никаких критических отклонений не обнаружили, но есть определенные проблемы. Ближайшие несколько дней Армен Борисович проведет в больнице. Надеюсь, на следующей неделе уже сможет вернуться в театр", — сказал Согомонян.

Согомонян опроверг слухи о том, что актер находится в коме. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное.