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Григорий Родченков

Доказательство лжи: Родченков запутался в показаниях

© Sputnik / Валерий Мельников
В России
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Пресс-секретарь президента России заявил, что новые показания Родченкова, которые тот дал в CAS, являются доказательством клеветы.

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выступлением в Спортивном арбитражном суде (CAS) фактически подтвердил свою ложь и клевету в отношении российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости

Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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С чего все началось

Родченков в 2016 году на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи, что привело к расследованию данной информации со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова.

По итогам расследования МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. Решения МОК основывались, в том числе, на показаниях Родченкова, который предоставил список "защищенных" атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль "Дюшес", и отчетах независимой комиссии профессора Ричарда Макларена.

Российские спортсмены подали апелляции в CAS на решения МОК. Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены. Также CAS опубликовал материалы, в которых присутствуют показания Родченкова.

"Теперь пелена спала, и все убедились, что допинговые скандалы были сконструированы искусственно. Допинговые разоблачения были полностью придуманы, а сумасшествием Родченкова удачно воспользовались на Западе с тем, чтобы попытаться дискредитировать Россию", — заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. 

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Отказ Родченкова от своих прежних показаний

В ходе слушаний в CAS Родченков, в частности, заявил, что не обладает информацией о том, кем и как осуществлялась доставка коктейля "Дюшес" на соревнования или тренировочные сборы, проводимые за рубежом: перевозился ли он через границу в жидком виде или в форме пилюль.

Специалист заметно путался в показаниях, когда речь зашла о составе коктейля "Дюшес" (в докладе Макларена фигурировал препарат метастерон, однако на слушаниях Родченков сказал, что такого препарата в России никогда не было, а в доклад вкралась типографская ошибка).

"Все было и так очевидно. У Родченкова полно нестыковок, искажений и просто грязных инсинуаций. К нему сейчас подходит цитата из Марка Твена: "Чем больше врешь, тем больше нужно запоминать". У него не было никаких задокументированных доказательств. Был только воображаемый "Дюшес", — заявил трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, а ныне депутат Госдумы Александр Карелин. 

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В своих устных свидетельствах на слушании Родченков заявил, что никогда не распространял среди спортсменов коктейль "Дюшес", не видел, как спортсмены его принимают, не имеет сведений о том, что имелись инструкции по употреблению коктейля "Дюшес" спортсменами. В протоколе слушаний также было отмечено, что Родченков не указал, был ли когда-либо проведен какой-либо анализ эффективности коктейля "Дюшес".

Реакция российских властей и спортивных чиновников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что показания Родченкова в CAS являются подтверждением лжи и клеветы в адрес российских спортсменов.

"Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету, и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов", — сказал Песков.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что организаторы российского допингового скандала изначально знали, что ложь Родченкова рано или поздно раскроется. 

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"Жаль, что наши оппоненты нашли единомышленников внутри нашей системы. Некоторые политики, спортивные функционеры, да и спортсмены предлагали согласиться с обвинениями, признать доклад Макларена, чтобы от нас, наконец, отстали. Но, как говорится в известном фильме, сила — в правде. Нужно стоять на своей позиции", — заявил Дегтярев.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил подать в суд на западные СМИ за лживые публикации в отношении российских спортсменов.

"Родченков врал о допинге в нашей стране — что и требовалось доказать. Предлагаю создать комиссию, которая соберет все лживые публикации о наших спортсменах в западных СМИ за этот период, и подать на них в суд за клевету. Восстановим честное имя российского спорта", — заявил Лебедев.

В Федерации лыжных гонок России считают, что после новых показаний Родченкова будут поданы иски в европейские суды.

"Чтобы предпринимать дальнейшие шаги, мы хотим дождаться объяснений по всем спортсменам. Есть понимание, что останавливаться не будем и пойдем в европейские судебные инстанции. Тем более учитывая тот факт, что главный свидетель свидетелем как таковым не оказался", — заявила глава федерации Елена Вяльбе.

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Теги:
показания, спортсмены, клевета, заявления, CAS, Григорий Родченков, Михаил Дегтярев, Александр Карелин, Дмитрий Свищев, Ричард Макларен, Дмитрий Песков, Россия
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