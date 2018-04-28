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Проект Кортеж. Архивное фото

Лимузин Путина: на каком автомобиле президент России поедет на инаугурацию

© Photo: НАМИ / Степан Шумахер
В России
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Новый лимузин российского производства "Кортеж" может не понадобиться на инаугурации Владимира Путина, президент России пересядет на новое VIP-авто немногим позже.

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Использование нового российского лимузина проекта "Кортеж" может не понадобиться 7 мая — в день инаугурации Владимира Путина. Об этом рассказали РИА Новости источники, знакомые с ходом организации мероприятия.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава российского Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что автомобиль создадут к инаугурации 2018 года. В середине апреля Мантуров заявил, что автомобиль проекта "Кортеж" технически готов участвовать в инаугурации президента. "Мы точно будем готовы к началу мая полностью технически обеспечить такую возможность", — говорил ранее министр.

Мантуров также ранее рассказал, что поставки тех комплектов автомобилей, которые были заранее согласованы с Федеральной службой охраны (ФСО), идут в срок. "Что касается, непосредственно момента, когда наш президент поедет на этом автомобиле — здесь зависит не от нас принятие соответствующего решения", — отмечал он.

Ответственным исполнителем проекта "Кортеж" является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж
© Sputnik / Сергей Субботин
Путин протестировал новый российский лимузин

Источники рассказали РИА Новости, что автомобиль прошел необходимые испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако президент начнет его использовать позже, после церемонии.

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"В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры", — сказал источник.

По словам другого собеседника агентства, который участвует в подготовке мероприятия, вопрос о том, чтобы представить лимузин именно на инаугурации 7 мая был уже решен, но позже режиссер церемонии якобы предложил отказаться от этой идеи.

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Теги:
кортеж президента, лимузин, кортеж, Путин, инаугурация, президент, автомобиль, Владимир Путин, Москва, Россия, Примечательные факты
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