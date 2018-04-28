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Мужчина душит женщину. Архивное фото

Мать задушила двух маленьких детей в салоне автомобиля

© Sputnik / Murad Orujov
В России
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Мать двоих детей, тела которых нашли на заброшенном складе в Нижегородской области, призналась в их убийстве.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Женщину, подозреваемую в убийстве двух собственных детей задержали в Нижегородской области России. Об этом сообщила РИА Новости представитель регионального Следственного комитета Юлия Склярова.

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Вечером 26 апреля пожарные прибыли по вызову в заброшенное здание в Семеновском районе. Возгорание оказалось локальным, на месте обнаружили обгоревшие тела двоих детей.
Возбудили дело об убийство малолетних. Расследование взял на контроль глава Следственного управления СК по Нижегородской области.

Задержанная позже 27-летняя женщина призналась, что задушила своих детей — двухлетнего сына и четырехлетнюю дочь — в салоне машины. После этого она попыталась избавиться от тел, поэтому повезла их в сторону деревни Шалдеж. Но там ее спугнули охотники. К тому времени она уже подожгла тела детей. Сбив огонь, женщина снова положила трупы в машину и приехала домой.

Переночевав дома, она во второй раз поехала в Семеновский район, где и сожгла тела на складе.

Пока женщина проходит по делу как подозреваемая.

 

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Теги:
удушение, подозреваемая, трагедия, мать, дети, убийство, Следственный комитет РФ, Юлия Склярова, Нижний Новгород, Россия, Преступление, закон и правосудие
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