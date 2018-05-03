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Колокольня Никольского собора в Калязине. Архивное фото.

Китеж-град в XXI веке: как "восстают из-под воды" затопленные церкви

© Sputnik / Чернов
В России
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Проект "За спасение затопленного храма-маяка в Крохино" в этом году принес победу его создателю: уроженка Уфы Анор Тукаева стала лауреатом I Международной молодежной премии Императорского православного палестинского общества "За верность призванию".

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Крохинская церковь — единственный храм на воде в России, сохранившийся после затопления больших территорий при строительстве Волго-Балта в 1960-х годах. Корреспондент РИА Новости встретился с Анор Тукаевой — автором проекта по спасению Храма Рождества Христова в Крохино — и узнал, как волонтеры планируют проводить работы.

"Когда я в первый раз оказалась в Крохино, в 2009 году, мне было очень больно и горько. Потому что я поняла, что никто этим храмом заниматься не будет и он может скоро обрушиться. И сразу появилось чувство ответственности за это место. Оно стало мне очень дорого, пройти мимо было невозможно", — рассказала Тукаева.

Храм Рождества Христова в селе Крохино Вологодской области был построен в конце XVIII века у самого берега Белого озера, у истока реки Шексны. Когда-то на этом месте располагался древний город Белоозеро, основанный еще во времена Крещения Руси.

В начале 1960-х годов при наполнении Шекснинского водохранилища все Крохино ушло под воду. Сельская церковь выстояла, хотя и оказалась подтоплена. "Храм на воде" — так его и называют теперь.

Храм Рождества Христова в Крохино
© Photo : из личного архива Анор Тукаевой
Храм Рождества Христова в Крохино

Анор Тукаева собрала команду добровольцев, и начались работы по сохранению Рождественской церкви. За основу взяли опыт консервации 75-метровой Калязинской колокольни, у которой была похожая судьба: при создании Угличского водохранилища колокольня оказалась в зоне затопления и ее оставили в качестве маяка.

Перестроенная церковь 53-го пехотного Волынского полка, Кишинев, 2013 год
© Photo: oldchisinau.com
Загадочная и скрытая церковь Кишинева

За несколько лет волонтеры построили дамбу рядом с Крохинским храмом, которая принимает на себя удары волн и защищает храм от стихий.

"Это был длительный и тяжелый труд, потому что весь груз приходилось перевозить на маленькой лодке-лежанке. В дамбу вложено более 40 тонн цемента. А песка потребовалось в три раза больше. Все это загружалось и выгружалось вручную", — рассказала Тукаева.

В ближайших планах — строительство второй гряды дамбы, укрепление фундамента и стен здания. Обычно волонтеры выезжают в Крохино на выходных, "экспедиционный" сезон длится с мая по октябрь. При этом собеседница подчеркнула, что речь идет о "консервации", а не о восстановлении церкви.

"Храм в том виде, в котором он дошел до нас, несет в себе важную историческую, духовную информацию, он задает вопросы людям. Буквально в 30 метрах от него проходит фарватер, и сотни судов с туристами ежегодно проплывают мимо. Если представить, что там появится вновь отстроенный храм, то это будет восприниматься как некий аттракцион. А в нынешнем состоянии храм задает очень много вопросов. И, отвечая на них, люди могут много узнать об истории страны и, в частности, этого региона", — заявила собеседница.

По словам Тукаевой, при создании водохранилищ на Вологодчине под водой оказались около десятка православных храмов. Возможно, уже скоро будет создан и виртуальный музей по истории затопления Белозерья. Этим сейчас тоже занимаются добровольцы.

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"Мы пытаемся найти переселенцев, которые еще в детстве видели это и помнят затопление. Не ограничиваемся только Крохино — в Белозерье ведь порядка 13-14 сел исчезли под водой. Что-то собирается по крупицам. Мы хотим проанализировать весь архив, который у нас собран за эти годы, — фотографии, рассказы, живые воспоминания — и представить его в виде виртуального музея", — подытожила Тукаева.

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Теги:
затопление, водохранилище, вода, церковь, Анор Тукаева, Крохино, Вологда, Россия, Примечательные факты
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