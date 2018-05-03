Следователи выяснят причастность ряда чиновников к трагедии в Кемерово

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" назначены дополнительные следственные экспертизы.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Устанавливаются все чиновники, причастные к трагедии, унесшей жизни людей в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета (СК) Российской Федерации Светлана Петренко, слова которой цитирует РИА Новости.

Решение приняли после недавней встречи с потерпевшими. Новые проверки призваны подтвердить или опровергнуть озвученные пострадавшими доводы и версии.

"В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске", — сообщила Петренко.

Сейчас обвинение предъявлено восьми фигурантам. Следователи продолжают работу "по установлению других чиновников, причастных к пожару", рассказали в СК.

Трагедия в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. По числу жертв этот пожар стал одним из крупнейших в России за сто лет.

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После кемеровской трагедии МЧС России и прокуратура начали масштабные проверки всех торговых центров, где есть развлекательные заведения, и нашли в каждом втором нарушения противопожарных правил.