На параде Победы в Москве покажут "Кинжал" и "Терминатора"

В параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал".

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что впервые зрители и гости парада Победы в Москве увидят 9 мая истребители МиГ-31К, на вооружении у которых будет новейший ракетный комплекс "Кинжал".

© Sputnik / Sergey Pyatakov Россия выступает за запрет гонки вооружения в космосе

Над Красной площадью также пролетят истребители пятого поколения Су-57, Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и другие самолеты.

Экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час. Экипажи оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации поднимутся на высоту от 300 до 500 метров и разгонятся до 600 километров в час.

На параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

Как заявлял Шойгу, по площади пройдут 190 единиц перспективной техники, "определяющей современный облик Армии России".

Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.