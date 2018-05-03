Важная информация о билетах на поезда в России: грядут изменения

Уже с лета данные о времени прибытия и отправления поездов будут указываться иначе.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. С 1 августа отправление и прибытие поездов на железнодорожных билетах в России будет указываться по местному времени. Об этом сообщили в четверг в РЖД.

"Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг "РЖД" изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира", — говорится в заявлении.

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Для сравнения, в настоящее время на билетах указано московское время прибытия и отправления, а также местное время.

В РЖД уточнили, что нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года.

Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах укажут с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3)). Данные о местном времени прибытия и отправления будут также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.

Кроме информации о дате и времени отправления и прибытия поезда, времени нахождения в пути, нумерации вагона и места, а также полных наименований начальной и конечной станций маршрута, на билетах пассажиры также могут увидеть подробную информацию о гарантированных в поездке услугах. Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года. Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных.