Пушков: по версии о связи России с делом Скрипалей нанесен мощный удар

Данные о производстве и хранении нервно-паралитического вещества А230 в Чехии являются мощным ударом по версии Лондона о причастности России к отравлению в английском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Президент Чехии Милош Земан со ссылкой на данные гражданской контрразведки и военной разведки сообщил, что нервно-паралитическое вещество А230 в ноябре 2017 года в небольшом количестве было произведено в НИИ минобороны Чехии в городе Брно, его тестировали и вскоре уничтожили.

"Военная разведка говорит, что яд А230 именуется "Новичок". СБИ говорит, что яд А230 не называется "Новичком", а "Новичок" – это А234", — подчеркнул президент Чехии, которого цитирует РИА Новости.

По словам президента, Военно-исторический институт, а также Государственное управление по ядерной безопасности Чехии утверждают, что это был некий продукт.

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"Получил я также и документ от военной разведки, в котором ясно говорится, что вещество А230 является "Новичком". Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — сказал Земан.

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Ранее МИД РФ сообщал о том, что химвещество, которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали и которое в Британии называют "Новичок", в прошлом, возможно, производилось или складировалось на территории Чехии.

Земан в конце марта дал поручение Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведка) проверить данное сообщение. В конце апреля президент получил доклад СБИ на эту тему.

"Вон оно как! "Новичок" производился и хранился в Чехии — в "незначительных количествах". Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим ОВ не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится", — считает Пушков.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.