Стали известны подробности инаугурации Путина

Председатель Геральдического совета при президенте России — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов отметил, что в сценарий инаугурации всегда могут вноситься частные изменения.

КИШИНЕВ, 6 мая — Sputnik. Председатель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов раскрыл подробности инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая в Кремле. По его словам, в любой церемонии совершенствуются детали, они делаются либо мягче, либо жестче.

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"В церемонии всегда могут быть частные изменения. Но были все же принципиальные изменения. На церемониях вступления в должность Михаила Горбачева и Бориса Ельцина гости сидели в зале Дворца съездов. И, на мой взгляд, это было неправильно. Теперь все гости стоят, как и президент, который присягает на Конституции. Это было самое серьезное изменение в сценарии инаугурации", — сказал Вилинбахов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, президенты других стран, а также послы могут стать гостями церемонии.

"Конечно, присутствует весь дипломатический корпус, послы. А также могут быть и другие иностранные гости, в том числе президенты других стран, если они были приглашены", — сказал он.

Церемония инаугурации очень торжественная и ответственная, но достаточно простая по своим составляющим.

"С одной стороны, это очень ответственная церемония, торжественная, но с другой стороны — она достаточно простая по составляющим частям. Церемонии всегда проходили в соответствии со сценарием, который был заранее проработан", — сказал Вилинбахов.

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При этом, в случае необходимости служба протокола готова подсказать избранному главе государства.

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"Есть служба протокола, и если что-то нужно подсказать президенту, то они рядом. Их не видно, но в случае необходимости, сделают свою работу, потому что находятся рядом", — заключил Председатель Геральдического совета.