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Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина

В Кремле пройдет инаугурация Владимира Путина - детали и подробности

© Sputnik / Алексей Дружинин
В России
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Переизбранный на новый срок президентом России Владимир Путин вступит в должность главы государства, церемония инаугурации станет для него четвертой в политической карьере.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Высший выборный пост Владимиру Путину предстоит занимать следующие шесть лет.

Мероприятие начнется в полдень и займет около 50 минут. Прямую трансляцию будут вести "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, МИР, а также сайт Вести.ру, сообщает РИА Новости. 

Церемония инаугурации Путина - 7 мая 2012 года
© Sputnik / Алексей Дружинин
Стали известны подробности инаугурации Путина

У стен Кремля уже установлено специальное оборудование для подвесных телекамер, которые передают изображение с высоты "птичьего полета".

После инаугурации вступивший в должность президент вправе внести в Госдуму кандидатуру премьер-министра на рассмотрение, когда это будет сделано – прерогатива главы государства.

О церемонии

Процедура инаугурации, согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", проводится на 30-й день после оглашения Центральной избирательной комиссией официальных результатов голосования. Сама торжественная церемония законом о выборах главы российского государства не описана.

Сценарий инаугурации был первоначально разработан еще для вступления в должность первого президента России Бориса Ельцина. Существенных изменений с того времени не вносилось. Единственное внесенное изменение было связано не с самой процедурой, а с местом проведения мероприятия.

Когда Ельцин вступал в должность, церемония проходила в Кремлевском дворце съездов, а начиная с 2000 года, церемония вступления в должность проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. 

Президент РФ В. Путин
© Sputnik / Алексей Никольский
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Список присутствующих определен службой протокола президента. На церемонии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус. Впервые Путин вступит в должность президента холостяком, со своей бывшей супругой Людмилой он развелся в 2013 году.

Как все будет

Началом церемонии незадолго до полудня служит внесение знаменосцами Роты почетного караула государственного флага, Штандарта президента, Конституции и Знака президента. Под звуки "Встречного марша" они торжественно пронесут эти президентские символы по центральной дорожке сначала через Георгиевский, затем Александровский залы и установят на сцене в Андреевском зале. Специальный экземпляр основного закона страны размещают по правую руку на трибуне, где будет принята присяга, а знак по левую. Туда же поднимаются председатель Конституционного суда и спикеры Совета Федерации и Госдумы.

Избранный президент прибывает в Большой Кремлевский дворец за 5 минут до начала церемонии, с первым ударом курантов, под торжественную музыку он проходит через Георгиевский и Александровский залы и поднимается к трибуне.

Председатель Конституционного суда просит избранного главу государства принести присягу, тот кладет правую руку на Конституцию и произносит текст, после этого президент считается вступившим в должность. 

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — эти слова присяги произнесет Путин.

Председатель Конституционного суда объявит о вступлении президента в должность и вручит ему символы власти. В зале зазвучит гимн России, а над резиденцией поднимут дубликат штандарта президента. После этого глава государства выступит с обращением к гражданам.

В завершение церемонии со стороны Кремлевской набережной производится 30 торжественных залпов холостыми зарядами из артиллерийских орудий.

Вступивший в должность президент проходит через Георгиевский и Александровский залы и выходит на Соборную площадь, где принимает парад президентского полка.

Символы власти

Символами президентской власти являются штандарт, знак и специальный экземпляр текста Конституции, на котором приносится присяга. Они передаются вновь избранному президенту России во время процедуры вступления в должность. 

Президент РФ Владимир Путин
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Штандарт президента представляет собой квадратное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белой, средней — синей и нижней — красного цвета. От государственного флага президентский штандарт отличает золотое изображение герба России — двуглавого орла в центре и золотая бахрома по периметру, а также пропорции: у президентского штандарта — один к одному, а у государственного флага соотношение ширины и длины — два к трем.

На древке штандарта крепится серебряная скоба с выгравированными фамилией, именем и отчеством президента России и датами его пребывания на этом посту. После принесения присяги главой государства штандарт устанавливается в его рабочем кабинете — за столом президента с левой стороны, а его дубликат поднимается над резиденцией президента в Кремле — над куполом Сенатского дворца.

Кроме того, дубликат штандарта буквально "следует" за главой государства в поездках: устанавливается в залах, где проходят мероприятия, а также на транспортных средствах, в том числе автомобиле.

Кортеж

В этот раз инаугурация может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве, рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия. На прошлых церемониях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении почетного эскорта ФСО РФ. 

Григорий Ярыгин
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На минувшей неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что кортеж может быть задействован только в Кремле, поскольку ранее была необходимость переезда из Дома правительства, а сейчас таковой нет. Путин тем не менее переедет из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец.

В центре Москвы 7 мая будет ограничено движение: с 9.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка от Старой площади до Ветошного переулка, по Москворецкой улице со стороны парка "Зарядье".

Парадная форма 

Дресс-код мероприятия предусматривает строгие темные костюмы для мужчин, платья обычной длины для женщин, военным предписано надеть парадную форму с орденами и медалями. Церемония проходит не вечером, поэтому от гостей не потребуется надевать смокинги, фраки и вечерние платья. Попасть на церемонию можно будет только по пригласительным билетам. Список присутствующих определяется службой протокола президента.

Среди приглашенных на церемонию все сопредседатели избирательного штаба Путина, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, супруга первого президента России Наина Ельцина.

Главная кнопка

Как верховный главнокомандующий Путин управляет стратегическим ядерными силами РФ, после церемонии он вновь получит все атрибуты власти, в том числе "ядерный чемоданчик". Вступивший в должность глава государства принимает рапорт офицеров дежурной смены, здесь же присутствует министр обороны.

"Ядерный чемоданчик" — устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала, оно всегда находится у высших политических и военных руководителей государства, обладающего ядерным оружием. Посредством него осуществляется связь с Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН).

"Ядерный чемоданчик" президента России является частью автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек".

Всего существует три таких устройства — по одному у главы государства, министра обороны и начальника Генерального штаба. Только при получении закодированного сигнала с тремя подтверждениями система будет приведена в действие. 

Проект Кортеж. Архивное фото
© Photo: НАМИ / Степан Шумахер
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Людей, сопровождающих первых лиц с "ядерным чемоданчиком" в руках, называют операторами. По инструкции, оператор обязан следовать за обладателем "ядерного чемоданчика", чтобы в случае необходимости в кратчайшее время выполнить свои обязанности.

Президента обслуживает Специальный летный отряд (СЛО) "Россия". Авиационный отряд особого назначения был выделен из состава авиакомпании ГТК "Россия" в январе 2009 года. В распоряжении главы государства, в частности, Ил-96, Ту-214, два самолета Falcon, а также набор вертолетов Ми.

Все воздушные суда оснащены самым современным оборудованием и соответствуют всем нормам авиационной безопасности, в том числе международным. В разное время они были оборудованы необходимыми системами безопасности "главного пассажира" и связи. Условия, созданные на борту этих машин, обеспечивают бесперебойную работу и необходимый отдых президента во время перелетов любой продолжительности.

Путин возглавил Россию в 2000 году

А через четыре года — в 2004 году — Владимир Путин был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, по сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце.

Теги:
подробности, инаугурация, Кремль, Владимир Путин, Политика
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