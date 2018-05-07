"Кортеж" Путина: на каком авто президент России приехал в Кремль

Вопреки ранее появлявшейся информации о том, что Владимир Путин не поедет на инаугурацию на лимузине российского производства, президент приехал в Кремль на новейшем автомобиле марки "Кортеж".

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин, уже принесший присягу, на церемонию инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле, сообщило РИА Новости.

Путин в этот раз использовал не традиционный "Мерседес", а новый лимузин из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную и узнаваемую особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.

Присутствовавшие на инаугурации в Кремле встретили это видео аплодисментами.

© Sputnik / Алексей Дружинин Инаугурация Владимира Путина - детали и подробности

"Круче", чем у Трампа", — заметил один из гостей.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Глава российского Минпромторга Денис Мантуров ранее сообщал, что автомобиль создадут к инаугурации 2018 года.

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Ответственным исполнителем проекта "Кортеж" является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Автомобиль прошел необходимые испытания на полигоне и отвечает всем современным требованиям безопасности.