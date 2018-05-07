Путин: целью моей жизни и работы будет служение людям и Отечеству

В понедельник, 7 мая, избранный президент России Владимир Путин вступил в должность и принес присягу Родине на тексте Конституции страны.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Владимир Путин, вступая в должность президента России, заявил, что целью его жизни и работы, как и прежде, будет служение людям и Отечеству.

"Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего", — сказал Путин на инаугурации.

© Sputnik / Александр Астафьев Как проходила инаугурация Владимира Путина: подробности и факты

Напомним, что Владимир Путин в четвертый раз за всю историю независимой России был избран подавляющим большинством голосов граждан страны на должность президента.

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Нынешний срок полномочий главы российского государства будет длиться шесть лет вплоть до 2024 года, когда состоятся очередные президентские выборы в Российской Федерации.