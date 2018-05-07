В понедельник избранный президент России Владимир Путин вступил в должность и принес присягу Родине на тексте Конституции страны.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин сравнил Россию с птицей Феникс, которая возрождается из пепла, преодолевает на своем историческом пути самые тяжелые невзгоды и неприятности, сохраняя при этом монолитность народа и общества.

"За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед", — сказал Путин на инаугурации.

Глава российского государства убежден, что ему и его коллегам удастся добиться успеха и прорыва в развитии страны, так как такой "мощной команде по плечу любые, даже самые сложные задачи".

© Sputnik / Максим Блинов Путин: целью моей жизни и работы будет служение людям и Отечеству

Владимир Путин в четвертый раз за всю историю независимой России был избран подавляющим большинством голосов граждан страны на должность президента.

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Нынешний срок полномочий главы российского государства будет длиться шесть лет вплоть до 2024 года, когда состоятся очередные президентские выборы в Российской Федерации.