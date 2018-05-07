Правительство России ушло в отставку после инаугурации Путина

Ожидается, что сегодня президент России назовет имя нового премьер-министра и состав правительства, после чего Госдума приступит к обсуждению инициативы главы государства.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, о чем сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России", — говорится в сообщении.

Ожидается, что имя нового премьер-министра России, равно, как и поименный состав нового состава правительства страны, Владимир Путин озвучит уже сегодня.

Правительство в соответствии с конституцией сложило свои полномочия после вступления президента РФ в должность 7 мая.

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Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.