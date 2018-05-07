Путин предложил Госдуме кандидатуру Медведева на пост премьера России

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Российское правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Путина.
Президент обязан предложить кандидатуру председателя кабмина в соответствии с пунктом "а" 83-й и 111-й статьями Конституции Российской Федерации. После этого требуется одобрение Государственной думы.
Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева 8 мая, заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
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Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года.