Кавказское долголетие: "товарищу Саахову" официально исполнилось 95

Неофициально прославленному актеру уже 96 лет, однако по документам юбилей Владимир Этуш отпраздновал 6 мая нынешнего года.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Накануне прославленному советскому и российскому актеру, Народному артисту СССР, талантливому педагогу Владимиру Этушу исполнилось 95 лет. Знаменитый актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков".

Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Однако наибольшую известность ему принесли комедийные персонажи в картинах Леонида Гайдая. Так, в картине "12 стульев", Этуш блистательно исполнил роль инженера Брунса, который был готов продать Отцу Федору гарнитур генеральши Поповой исключительно за 350 рублей. Сетуя на три украденные замшевые куртки и "три кинокамеры отечественных", Этуш вошел в дома советского зрители в образе стоматолога Антона Семеновича Шпака. Однако настоящим "бриллиантов в карьере актера стала роль партийного бонзы товарища Саахова в фильме "Кавказская пленница". Кто не помнит фразы Саахова: "Честь открытия нашего Дворца бракосочетаний мы предоставляем студентке, комсомолке и просто красавице!".

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении актера Владимира Этуша орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за многолетний вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность, сообщает РИА Новости.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, ему исполнилось 96 лет, однако в его паспорте как год рождения указан 1923-й. Свой "неофициальный" 95-летний юбилей Этуш уже отмечал в мае прошлого года, тогда его поздравляли президент РФ Путин и премьер Дмитрий Медведев. Сейчас Этуш отпраздновал свое "официальное" 95-летие.

"За выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Этуша Владимира Абрамовича", — говорится в документе.

Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).