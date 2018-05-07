Медведев назвал кандидатов на руководящие должности в правительстве России

Кандидат в премьеры РФ Дмитрий Медведев назвал в Госдуме кандидатов на должности заместителей правительства России.

КИШИНЕВ, 7 мая – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Российской Федерации Дмитрий Медведев на консультациях в Госдуме представил предполагаемый состав правительства.

В частности, как сообщает РИА Новости, Медведев предложил назначить первым вице-премьером Антона Силуанова.

"Предполагается, чтобы первым заместителем председателя правительства мог стать Антон Германович Силуанов. … Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", — сказал Медведев.

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Кроме того, он предложил еще ряд кандидатов на должности вице-премьеров.

Татьяну Голикову Медведев видит вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения; экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева — вице-премьером, отвечающим за сельское хозяйство; Дмитрия Козака — вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики; Ольгу Голодец — вице-премьером по вопросам культуры и спорта; Виталия Мутко — вице-премьером по вопросам строительства; Юрия Борисова — зампредом правительства по ОПК нынешнего замминистра обороны; а Максима Акимова, ранее занимавшего пост первого замруководителя аппарата кабмина, — вице-премьером по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики.

Также Медведев предложил на встрече с фракцией "Единой России" назначить Константина Чуйченко главой аппарата правительства вместо Сергея Приходько.

Российское правительство ушло в отставку 7 мая в день инаугурации Владимира Путина. Затем президент России предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ. В понедельник Медведев прибыл в Госудуму на консультации. Фракция "Единой России" после консультаций с Медведевым приняла решение консолидированно поддержать его кандидатуру на должность председателя правительства.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на ближайшем заседании – 8 мая.