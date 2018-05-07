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Инаугурация президента России В. Путина

Знаковый понедельник в России: инаугурация Путина и проект нового кабмина

Пресс-служба Президента РФ
В России
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Владимир Путин официально вступил в должность президента России, а Дмитрий Медведев назвал кандидатуры возможных членов нового правительства.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. В понедельник в Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялась инаугурация Владимир Путина на пост президента России.

Здание Дома Правительства Российской Федерации
© Sputnik / Виктор Толочко
Медведев назвал кандидатов на руководящие должности в правительстве России

Цель — служить Отечеству

Процедура инаугурации, согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", проводится на 30-й день после оглашения Центральной избирательной комиссией официальных результатов голосования.

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Напомним, что Владимир Путин возглавил Россию в 2000 году. Через четыре года — в 2004 году — он был переизбран на пост президента. Путин не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет. Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

Вступая в должность президента России, Путин заявил, что целью его жизни и работы, как и прежде, будет служение людям и Отечеству.

"Заверяю вас, целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего", — сказал Путин на инаугурации.

Он сравнил Россию с птицей Феникс, которая возрождается из пепла, преодолевает на своем историческом пути самые тяжелые невзгоды и неприятности, сохраняя при этом монолитность народа и общества.

Штурмовики Су-25 БМ на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Путин сравнил Россию с птицей Феникс, которая возрождается из пепла

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"За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед", — сказал Путин на инаугурации.

Поздравления

Поздравления в адрес президента России прислали лидеры ряда государств, в том числе и президент Молдовы Игорь Додон.

"Владимир Владимирович стал символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря его усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав. От всей души пожелал крепкого здоровья и новых больших успехов на посту президента РФ", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Рейтинг

Кстати, согласно опросу, проведенному в рамках проекта "Sputnik.Мнения" старейшей во Франции социологической компанией IFop для Sputnik News, более трети немцев, французов и итальянцев считают президента России Владимира Путина самым сильным лидером в мире.

Дмитрий Медведев
© Sputnik / Александр Астафьев
Путин предложил Госдуме кандидатуру Медведева на пост премьера России

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Так считают 34% немцев и французов, 38% итальянцев. Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев. На втором месте оказался президент США Дональд Трамп. 25% жителей Франции, 27% — Германии и 29% — Италии видят его самым сильным среди мировых лидеров. На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — его имя назвали 17% жителей Франции, 19% — Германии, 13% — Италии, 9% — Великобритании, а также 4% жителей США.

Новое правительство

В этот же день, после инаугурации, правительство России ушло в отставку — соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Также в понедельник Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ. 

Максим Жаров
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Известно, что в России, согласно закону, президент обязан назвать кандидатуру председателя кабмина. После этого требуется одобрение Государственной думы. Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева 8 мая. На этом заседании будет присутствовать и Владимир Путин.

Дмитрий Медведев был председателем кабмина весь предыдущий срок работы Путина на посту главы государства — с 8 мая 2012 года. Пока же он, остающийся и.о. премьер-министра, назвал кандидатуры предполагаемого состава нового правительства. В частности в ходе консультаций в Госдуме Медведев предложил назначить первым вице-премьером Антона Силуанова.

"Предполагается, чтобы первым заместителем председателя правительства мог стать Антон Германович Силуанов…. Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", — сказал Медведев.

Кроме того, он предложил еще ряд кандидатов на должности вице-премьеров.

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Татьяну Голикову Медведев видит вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения; экс-главу Минсельхоза Алексея Гордеева — вице-премьером, отвечающим за сельское хозяйство; Дмитрия Козака — вице-премьером по вопросам промышленности и энергетики; Ольгу Голодец — вице-премьером по вопросам культуры и спорта; Виталия Мутко — вице-премьером по вопросам строительства; Юрия Борисова — зампредом правительства по ОПК нынешнего замминистра обороны; а Максима Акимова, ранее занимавшего пост первого замруководителя аппарата кабмина, — вице-премьером по вопросам, которые касаются развития транспорта, связи, цифровой экономики.

Инаугурация президента России В. Путина
© Sputnik / Алексей Никольский
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Также Медведев предложил на встрече с фракцией "Единой России" назначить Константина Чуйченко главой аппарата правительства вместо Сергея Приходько.

Работать по-новому

По словам политолога, члена экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований Леонида Полякова, то, что предлагает Медведев, соответствует задумке, которая постоянно обсуждалась — о необходимости структурной перестройки внутри правительства, то есть "назначения вице-премьеров, которые будут курировать основные направления в рамках этой концепции прорыва или социально-экономического рывка".

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"Там есть, конечно, новички, но в основном это люди опытные, испытанные на разных позициях, заслужившие важный политический капитал и доверие людей, потому что, в общем, все, кого прочит Медведев на эти посты, готовы реализовывать именно такую прорывную стратегию, а не просто находиться на каких-то должностях. Посмотрим, как будет двигаться дело дальше, но, мне кажется, по тому наброску, который предлагает Медведев, складывается команда, которая, в общем-то, способна реализовывать задачи, поставленные президентом", — отметил Поляков.

Аналитик полагает, что на позиции вице-премьеров, которые озвучил Медведев, предложены "люди адекватные и способные работать по-новому".

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Теги:
кабинет министров, премьер-министр, инаугурация, президент, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Москва, Россия
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